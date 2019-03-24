Европейская служба по борьбе с мошенничеством (OLAF) не начинала каких-либо расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко. Об этом украинскому ресурсу Европейская правда сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза на Украине.

Европейская служба по борьбе с мошенничеством (OLAF) не начинала каких-либо расследований в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом украинскому ресурсу "Европейская правда" сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза на Украине.Об антикоррупционном расследовании в отношении действующего украинского президента накануне рассказала на своей странице в Facebook кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В числе европейских структур, интересующихся Порошенко, она назвала европейскую OLAF, Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) и суд Кипра.Также, по ее словам, против окружения Порошенко начали расследование и в США. Расследование, отметила Тимошенко, стало итогом многолетней коррупции президента Украины и его окружения и неспособности украинских правоохранителей расследовать подобные дела.