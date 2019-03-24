Эвакуация людей с норвежского лайнера Viking Sky все еще продолжается. Об этом заявили спасатели.

Эвакуация людей с норвежского лайнера Viking Sky все еще продолжается. Об этом заявили спасатели. На борту судна около полутора тысяч человек. Большинство из них – туристы из Великобритании и США. Экипаж – международный, в том числе четверо россиян.Как они рассказали телеканалу "Россия 24", эвакуация проходит без паники. Пассажиры спокойно ждут, когда за ними прибудет вертолет. Из-за шторма спустить шлюпки на воду не представляется возможным. "Всех пассажиров мы эвакуируем сейчас на вертолетах, — рассказывает один из членов экипажа. — Все пассажиры ожидают внутри, потому что на улице сильный шторм. Так как сильная качка, не можем спустить шлюпки".Лайнер Viking Sky следовал из Тромсё в Ставангер. Во время шторма вышел из строя один из двигателей. Судно начало уносить на скалы. Позднее его удалось поставить на якорь примерно в пяти километрах от норвежского берега. С экипажем держит связь российское посольство.К Viking Sky отправились несколько буксиров, чтобы вывести его в море дальше от скал. Ближайшее судно, которое шло на помощь, тоже село на мель. Для спасения экипажа из девяти человек задействовали два вертолета, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.