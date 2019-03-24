Барбара Стрейзанд рассыпалась в извинениях перед героями нашумевшего фильма Покидая НеверЛенд, которые обвиняют Майкла Джексона в педофилии.

Барбара Стрейзанд рассыпалась в извинениях перед героями нашумевшего фильма "Покидая НеверЛенд", которые обвиняют Майкла Джексона в педофилии.Скандал разгорелся после того, как голливудская звезда, комментируя скандальную киноленту, возложила вину за случившееся на родителей мальчиков. Она дала понять, что они могли бы "получше" следить за сыновьями, чтобы те не попали в ловушку.Скандальная лента о Джексоне была показана на телеканале НВО, напоминает телеканал "Россия 24". До этого была развернута огромная пиар-компания, целью которой было привлечение максимальной аудитории. Фильм рассказывает о якобы имевших место интимных связах певца с несовершеннолетними.