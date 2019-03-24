Знаменитый уличный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ, идущая в Афинах, — фальшивка. Как и многие выставки последних месяцев.

Знаменитый уличный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ, идущая в Афинах, — фальшивка. Как и многие выставки последних месяцев. Скандальное заявление сделано на сайте художника.В краткой заметке художник сообщает, что все прошедшие недавно выставки его работ организованы без согласования с ним. Художник призывает относиться ко всем экспозициям с учетом этой информации.На сайте Бэнкси перечисляет самые известные выставки его работ, прошедшие в последнее время. Афины, Милан, Стамбул, Брюссель, Амстердам, Мадрид — всего 14 городов. Возле каждого названия Бэнкси разместил и стоимость входных билетов. От шести долларов в Стамбуле до Майами, где за вход предстояло заплатить 49 долларов. Есть в списке и Москва. Посетители столичной выставки должны были выложить за билет семь долларов.Пять месяцев назад судебные приставы в Брюсселе наложили арест на выставку работ Бэнкси в одной из арт-галерей бельгийской столицы, стоимость работ оценена в 15 миллионов евро.