Французский биатлонист Симон Фуркад принял решение о завершении карьеры. Проходящий в норвежском Холменколене этап Кубка мира стал последним соревнованием в биографии 34-летнего спортсмена.

Французский биатлонист Симон Фуркад принял решение о завершении карьеры. Проходящий в норвежском Холменколене этап Кубка мира стал последним соревнованием в биографии 34-летнего спортсмена.Старший брат Мартена Фуркада неудачно выступил в спринте и не смог пробиться ни в гонку преследования, ни в масс-старт. Фуркад решил завершить свою 15-летнюю карьеру. В ближайшее время Симон официально объявит о своем уходе.Симон Фуркад становился чемпионом мира в смешанной эстафете, призером мировых первенств. В Кубке мира он несколько поднимался на подиум. Лучший результат в общем зачете – пятое место в сезоне 2011/12.