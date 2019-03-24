В норвежском Холменколлене завершился масс-старт у женщин на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. По его итогам общий зачет турнира выиграла итальянка Доротея Вирер, занявшая в гонке 12-е место. Биатлонистка из Италии впервые завоевала большой Хрустальный глобус.

В норвежском Холменколлене завершился масс-старт у женщин на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. По его итогам общий зачет турнира выиграла итальянка Доротея Вирер, занявшая в гонке 12-е место. Биатлонистка из Италии впервые завоевала большой Хрустальный глобус.Победу же в масс-старте на дистанции 12,5 километра одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Второй стала норвежка Тириль Экхофф. В тройке лучших также оказалась американка Клэр Иган. Лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала 15-й.Позднее 24 марта пройдет мужской масс-старт. Биатлонисты пробегут 15 километров. Начало заключительной гонки Кубка мира запланировано на 18:30 по московскому времени.