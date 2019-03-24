Спасатели управления МЧС по Новгородской области в субботу, 23 марта, спасли 25 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине на озере Ильмень в Старорусском районе. Сообщается, что они провели на льдине около шести часов.

Спасатели управления МЧС по Новгородской области в субботу, 23 марта, спасли 25 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине на озере Ильмень в Старорусском районе. Сообщается, что они провели на льдине около шести часов.Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, спасательная операция закончилась примерно к 21 часу местного времени. В ней были задействованы 14 сотрудников МЧС и 6 единиц техники, в том числе катер на воздушной подушке. Медицинская помощь ни одному из рыбаков не потребовалась.По данным Гидрометцентра, 23 марта температура воздуха в Новгородской области составляла около пяти градусов тепла, скорость ветра достигала пяти метров в секунду. С 18 марта на территории района действует постановление администрации о запрете выхода людей на лед.