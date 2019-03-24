В Лондоне на 96-м году жизни скончался легендарный британский импресарио Виктор Хоххаузер. Свои соболезнования по этому поводу уже выразил Государственный академический Большой театр России (ГАБТ).

В Лондоне на 96-м году жизни скончался легендарный британский импресарио Виктор Хоххаузер. Свои соболезнования по этому поводу уже выразил Государственный академический Большой театр России (ГАБТ).Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.По ее словам, которые приводит ТАСС, "это большая потеря для искусства, особенно для развития культурных связей между Россией и Великобританией". Хоххаузер играл огромную роль в укреплении этих связей.Как напомнила пресс-атташе ГАБТ, Виктор и его супруга Лилиан Хоххаузер были первыми, кто смог вывезти из СССР на западные гастроли великих советских музыкантов и знаменитые коллективы. В их числе были Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Леонид Коган, а также Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.Именно Хоххаузеры более 50 лет организовывали гастроли балета ГАБТ в Лондоне. Последние такие гастроли прошли в 2016 году на сцене Королевского "Ковент-Гардена". Будущим летом балет Большого вновь отправится в британскую столицу по приглашению этих импресарио, но на этот раз гастроли пройдут уже без Хоххаузера.