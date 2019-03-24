Российский лыжник Александр Большунов попал в тройку призеров в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке. Он финишировал третьим на дистанции 15 километров свободным стилем, уступив 2,9 секунды победителю Йоханнесу Клебо.

Российский лыжник Александр Большунов попал в тройку призеров в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке. Он финишировал третьим на дистанции 15 километров свободным стилем, уступив 2,9 секунды победителю Йоханнесу Клебо.Норвежский спортсмен показал лучшее время дня – 29 минут 5,4 секунды. Второе место досталось канадцу Алексу Харви (+2,8). Еще один россиянин Андрей Ларьков финишировал 11-м.Александр Большунов занял в итоге второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19. Вперед он пропустил лишь Клебо.