11 членов кабинета Терезы Мэй хотят отправить ее в отставку и назначить временного премьера, который сможет осуществить Brexit. Его кандидатура в настоящее время обсуждается.

11 членов кабинета Терезы Мэй хотят отправить ее в отставку и назначить временного премьера, который сможет осуществить Brexit. Его кандидатура в настоящее время обсуждается. Заговорщики собираются выступить против Мэй на заседании в понедельник, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на политического обозревателя Sunday Times Тима Шипмана.Шипман пишет, что больше всего шансов стать временным премьером у Дэвида Лидингтона – главы секретариата кабмина и фактического заместителя Мэй. Также на этот пост могут претендовать глава британского МИД Джереми Хант или министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.Временный премьер будет исполнять лишь технические функции: когда Brexit состоится, он уйдет с должности. Заговорщики не пришли к единому мнению по поводу того, кто займет пост, однако все они считают, что Мэй должна его покинуть. Она окончательно потеряла доверие своего кабинета, пишет Шипман, и только ее уход может сплотить расколотую партию Консерваторов. Из всех членов кабинета премьера Мэй поддерживают только двое.Вместе с тем в канцелярии премьер-министра сообщили, что информация о расколе – не более чем слухи. Мэй работает над тем, чтобы парламент с третьей попытки все-таки принял ее проект по Brexit, подчеркнул источник.