Более 8,7 тысячи желтых жилетов задержала французская полиция за пять месяцев, сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе. Массовые протесты в стране начались с 17 ноября.

Более 8,7 тысячи "желтых жилетов" задержала французская полиция за пять месяцев, сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе. Массовые протесты в стране начались с 17 ноября.За это время французские суды вынесли уже 2 тысячи решений, 800 человек получили тюремные сроки от 1 месяца до 3 лет , остальные 1200 были наказаны общественными работами, штрафами или же получили условно. Некоторым запретили посещать Париж.Еще 1800 человек ждут суда.После 19-й по счету акции в субботу задержали 233 человека, сообщил глава МВД Кристоф Кастанер. 107 полицейских получили выговоры за участие в акции. Под стражей сейчас 75 человек, 17 из них еще не достигли совершеннолетия, передает ТАСС.