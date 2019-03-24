В Майами продолжается представительный теннисный турнир с призовым фондом 8,3 миллионов долларов. Даниил Медведев пробился в третий круг соревнований, а Карен Хачанов завершил борьбу.

В Майами продолжается представительный теннисный турнир с призовым фондом 8,3 миллионов долларов. Даниил Медведев пробился в третий круг соревнований, а Карен Хачанов завершил борьбу.Даниил Медведев без особых проблем разобрался с французом Адрианом Маннарино 6:2, 6:1. Соперники провели на корте чуть более часа. Следующий соперник Медведева определится в поединке американца Райлли Опелки с аргентинцем Диего Шварцманом.Карен Хачанов уступил в двух партиях австралийцу Джордану Томпсону 2:6, 3:6. Встреча продолжалась один ас 11 минут.