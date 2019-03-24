Власти Самарской области обратились в Министерство просвещения. Они просят рассмотреть варианты санкций в отношении прогульщиков в детских садах. Четыре с половиной тысячи малышей, которые в учреждениях числятся, их почему-то не посещают, зато другие семьи ждут места в очереди.

Власти Самарской области обратились в Министерство просвещения. Они просят рассмотреть варианты санкций в отношении прогульщиков в детских садах. Четыре с половиной тысячи малышей, которые в учреждениях числятся, их почему-то не посещают, зато другие семьи ждут места в очереди.Посещаемостью в детских садах заинтересовались самарские законодатели. На заседании комитета по образованию и науке озвучили цифры: в области около 4400 дошкольников, котоыре числятся в детских садах, но по полгода не их посещают без уважительной причины. В то время как в регионе сохраняется очередь из тех, кому так необходимо место в детском саду."Около 15 детских садов пустуют каждый день, — подсчитала Татьяна Бодрова, председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской думы. — Мы решили обратиться в Министерство просвещения РФ с тем, чтобы отработать нормативные показатели, которые позволят отчислить ребенка в связи с его длительным непосещением образовательного учреждения".На этапе одного лишь только обсуждения инициативы споры разразились как среди депутатов, так и среди родителей дошколят. Впрочем, лишить прогульщиков мест в садике в теории все-таки можно и без новых законов. Достаточно включить конкретные условия в договор, заключаемый между детским садом и родителями. То есть документально зафиксировать: ребенок будет отчислен, если пропустит конкретное количество дней по неуважительной причине."Это можно сделать в суде, — предлагает Елена Пинская, заместитель министра образования и науки Самарской области. — Возможность такая существует, но ни в городе, ни в области такой судебной практики нет".Судебные разбирательства потребуют немало времени и усилий. К тому же не все детские сады готовы на это пойти. Самарские депутаты продолжат обсуждать тему после того, как получат консультации от федеральных чиновников – инициативу планируют обсудить с Министерством просвещения России. Ведь пока даже непонятно, что считать "длительным отсутствием" и "неуважительной причиной".