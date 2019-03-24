Полузащитник лондонского Челси Эден Азар сообщил, что у него нет никаких договоренностей с мадридским Реалом по поводу его возможного перехода в испанский клуб. 28-летний футболист признался, что сейчас все его мысли связаны с предстоящей игрой отборочного турнира Евро-2020 с командой Кипра.

Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар сообщил, что у него нет никаких договоренностей с мадридским "Реалом" по поводу его возможного перехода в испанский клуб. 28-летний футболист признался, что сейчас все его мысли связаны с предстоящей игрой отборочного турнира Евро-2020 с командой Кипра.Ранее появилась информация о переговорах бельгийца с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом. Сообщалось, что Азар якобы согласовал с "Реалом" пятилетний контракт."Это не соответствует действительности. Я полностью сосредоточен на матче с Кипром. Сейчас все мои мысли связаны только с игрой за сборную", – приводит слова футболиста Sky Sports.Напомним, что Азар в матче группы I между Бельгией и Россией забил два мяча, обеспечив "красным дьяволам" победу над российской командой.