Известная российская тренер Этери Тутберидзе поделилась с поклонниками фигурного катания, специалистами и фанатами трогающим душу рассказом о сложностях с ее жизни, которые сопутствовали спортивным успехам и неудачам ее подопечных – ведущих российских мастеров конка.

Известная российская тренер Этери Тутберидзе поделилась с поклонниками фигурного катания, специалистами и фанатами трогающим душу рассказом о сложностях с ее жизни, которые сопутствовали спортивным успехам и неудачам ее подопечных – ведущих российских мастеров конка."Странные, смешанные чувства в душе, – говорится в опубликованном Тутберидзе в социальной сети Instagram письме, которое она на самом деле написала еще год назад, но не выложила тогда на всеобщее обозрение. – Казалось бы, вот – апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде. Целых две. Ну, радуйся, хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок — комок невысказанной боли. И вот, не сдержавшись, я все же пишу".Посмотреть эту публикацию в InstagramМенее года назад я написала письмо, хотела поделиться чувствами, которые испытывала на тот период. Мои друзья мне запретили опубликовывать это письмо, посчитав, что это проявление слабости на тот момент. *** Странные, смешанные чувства в душе. Казалось бы вот- Апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли. И вот, не сдержавшись, я всё же пишу. В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой, у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось — рак головного мозга. А дальше? Дальше, как в тумане. Моя дочь живёт в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слёзы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль.... А по возвращению в Москву — борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит. Мой отец не дожил пол года до Сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду. Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения.... От которых больнее уже и не становится. Говорят, что Бог даёт нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы Господи, дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. *** И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистнула. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям.Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 24 Мар 2019 в 8:31 PDTТренер отметила, что буквально за сутки до отъезда команды на японские сборы перед Олимпиадой-2018 у ее матери случился удар: женщину частично парализовало, а позже врачи обнаружили у нее рак мозга."Дальше как в тумане. Моя дочь живет в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице в тяжелейшем состоянии. Слезы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а ее как будто нет. Боль. Мозг отказывается принимать, что мама уходит", — рассказала тренер. 8 ноября Этери Петровна Тутберидзе скончалась.Этот тяжелейший период совпал у специалиста со сложностями в профессиональной деятельности: как уже сообщали 33Live.RuRu, от нее ушла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, затем другие ученицы – Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова.При этом сразу же нашлись эксперты, которые обвиняли Тутберидзе в жестких методах работы и неспособности взаимодействовать со спортсменами, которые переходят из юниорского возраста во взрослую жизнь. "Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам. Господи, я благодарна тебе, что многолетняя работа принесла плоды, и дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу", — заканчивает свой рассказ Тутберидзе.Стоит отметить, что, несмотря на сложности, ученики Тутберидзе продолжают покорять спортивынй Олимп, совсем недавно Загитова стала чемпионкой мира, добивались весомых побед ее более молодые коллеги из группы тренера.