Примечательное событие на саммите ЕС по Brexit, куда прибыла и Тереза Мэй. Поговорили. Дали Лондону отсрочку лишь до 12 апреля.

Примечательное событие на саммите ЕС по Brexit, куда прибыла и Тереза Мэй. Поговорили. Дали Лондону отсрочку лишь до 12 апреля. Именно до этой даты британский парламент должен одобрить то самое соглашение по выходу Британией из ЕС, против которого он уже дважды голосовал. Если нет, то Британию просто вышибут из Евросоюза пинком под зад. Это образ. Дипломатично это называется "жесткий Brexit".Что такое "жесткий Brexit" в отношении лично Терезы Мэй, европейские лидеры показали в тот же вечер — пошли все вместе ужинать, Терезу Мэй не пригласив. Как сообщает канал Euronews, Мэй ужинала в Брюсселе в одиночестве.Газета The Sunday Times пишет о том, что отставка Терезы Мэй неизбежна. Внутри кабинета зреет путч. Она полностью лишилась поддержки своих министров. Накануне в Великобритании состоялась самая массовая антиправительственная акция со времен иракской войны.Можно ли отменить Brexit? Сотни тысяч людей вышли на улицы Лондона, чтобы оказать давление на британских политиков и не допустить выхода Великобритании из Евросоюза. Организаторы утверждают, что было свыше миллиона протестующих. На съемках с воздуха видно, как центр города забит толпами людей. Петицию с призывом отменить Brexit подписали почти 5 миллионов человек."Нам говорят, мы уходим. Ну, тогда объясните, куда? Какие у нас будут отношения с Европой? Как у Норвегии или как у Канады? Или мы вообще разорвем все связи и выйдем без соглашения? В чем смысл такого выхода, объясните", — возмущены митингующие.В стране — очевидный политический кризис. Правительство и парламент со своими обещаниями справится не смогли. Brexit перенесли. Вместо четкого плана действий, от которого зависит судьба Соединенного королевства, — хаотичные маневры депутатов и министров, которые к тому же пытаются свалить вину друг на друга. Всех превзошла Тереза Мэй, пожаловавшись на парламент в своем обращении к населению.С таким же успехом Мэй могла посетовать на Брюссель, где с ней уже не садятся за один стол ужинать. Она просила перенести Brexit на три месяца. Вместо этого ей фактически поставили ультиматум: британский парламент должен до 12 апреля принять соглашение, навязанное Брюсселем. Если нет, то 22 мая Великобритания должна из Евросоюза уйти.Эммануэль Микрон заявил, что лично он на 95% уверен в том, что британские депутаты, которые дважды отвергали соглашение, опять проголосуют против. Глава Евросовета Дональд Туск, шутя, назвал его оптимистом. Так, посмеиваясь, европейские деятели теперь уже окончательно списали Терезу Мэй.В Великобритании "политическим трупом" Терезу Мэй называют еще с позапрошлого года, после того как она провалилась со своей идеей досрочных парламентских выборов. Но от власти ее до сих пор никто не отстранил. В этом полузомбированном состоянии британские власти готовятся к так называемому "жесткому Brexit".Населению грозят военно-полицейский операцией "Желтый молоток", которая предусматривает привлечение армии для подавления беспорядков и организации снабжения продовольствием и медикаментами: "Потенциальный масштаб операции очень велик, и последствия выхода без соглашения могут повлиять на многие аспекты жизни в Великобритании. Несмотря на то что правительство и партнерские организации постоянно работают над выявлением рисков, не исключено, что возникнут дополнительные трудности, которые невозможно предсказать".Штаб операции решено разместить в подземном бункере в здании оборонного ведомства, как будто выход из Евросоюза означает перевод страны на военное положение.