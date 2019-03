Фанаты группы Prodigy смогут принять участие в похоронах вокалиста Кита Флинта. Церемония состоится в городе Брейнтри.

Фанаты группы The Prodigy смогут принять участие в похоронах вокалиста Кита Флинта. Церемония состоится в городе Брейнтри.Группа разместила на своей странице в Twitter карту маршрута похоронной процессии. Фанаты смогут принять в ней участие, передает РИА Новости.Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & 'raise the roof' for Keef!If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary's church in Bocking, no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9— The Prodigy (@the_prodigy) March 23, 2019Поклонники не смогут присутствовать на службе в церкви: там будут только семья и ближайшие друзья музыканта. Но церемония будет транслироваться наружу через динамики.49-летний вокалист был найден мертвым в своем доме в городе Данмоу (графство Эссекс).