В Майками продолжается представительный теннисный турнир. Знаменитый швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг, обыграв в трех партиях молдаванина Раду Албота.

В Майками продолжается представительный теннисный турнир. Знаменитый швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг, обыграв в трех партиях молдаванина Раду Албота.Первый сет остался за Раду 6:4. Но сенсации не произошло. Роджер выиграл две партии 7:5 и 6:3, а вместе с ними и матч. Соперники провели на корте 2 часа 11 минут. Следующим соперником Федерера станет серб Филип Краинович, выбивший из розыгрыша швейцарца Станисласа Вавринку.Зато у женщин выбыла из розыгрыша японка Наоми Осака. Первая ракетка мира проиграла в матче третьего круга теннисистке из Тайваня Сэ Шувэй 6:4, 6:7 (4:7), 3:6. Победительница сыграет с Каролин Возняцки, которая в свою очередь румынку Монику Никулеску — 6:4, 7:6 (7:4).