В Белграде активисты Сербской радикальной партии во главе с ее лидером Воиславом Шешелем отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО. Это произошло днем на пешеходной улице Князя Михаила в самом центре сербской столицы.

В Белграде активисты Сербской радикальной партии во главе с ее лидером Воиславом Шешелем отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО. Это произошло днем на пешеходной улице Князя Михаила в самом центре сербской столицы.Бессменный лидер СРП Шешель сам поджег приготовленные заранее флаги, заявив: так он хочет показать, что именно думает о ЕС и НАТО. Народ Сербии, уверен Шешель, никогда не забудет и никогда не простит натовские "преступные бомбардировки Сербии"."Сербскому народу никогда не придет в голову вступать в эту организацию, чтобы эти животные подстрекали нас к нападению на другие народы", — заявил лидер радикалов.По его мнению, нечего Сербии делать и в Евросоюзе, где "сконцентрировались все худшие сербские враги", веками пытавшиеся разрушить страну. Единственный путь Белграда, считает Шешель, должен быть направлен на восток — в сторону России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).После обращения Шешеля радикалы устроили шествие по центру Белграда в сторону резиденции президента страны Александра Вучича, передает РИА Новости. Нынешний глава государства когда-то и сам был членом Сербской радикальной партии, но в 2008 году вместе с тогдашним вторым лицом партии Томиславом Николичем основал новую центристскую Сербскую прогрессивную партию и порвал с радикалами. СРП строит свою идеологию на сербском национализме и входит в парламент страны.Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН — как было заявлено, для "предотвращения геноцида албанского населения в Косове". Операция длилась 78 дней, авиация стран НАТО за это время совершила 38 тысяч боевых вылетов.По западным данным, в результате бомбардировок погибли около 500 мирных жителей и около тысячи военных. По данным Белграда, жертвами бомбардировок стали около двух тысяч мирных граждан, несколько сот человек пропали без вести, а число военных потерь составляет около тысячи человек.Практически полностью была уничтожена военно-промышленная инфраструктура Сербии, разрушены более 1500 населенных пунктов, 60 мостов, треть всех школ, около 100 памятников. Материальный ущерб от бомбардировок оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.Начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич назвала бомбардировки Югославии в 1999 году геноцидом из-за примененных силами НАТО средств поражения.