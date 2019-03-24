Британская формулическая конюшня McLaren может покинуть чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1. Об этом заявил исполнительный директор команды Зак Браун. Стоит напомнить, что McLaren является одним из старожилов турнира вместе с Ferrari и Williams.

Британская формулическая "конюшня" McLaren может покинуть чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1". Об этом заявил исполнительный директор команды Зак Браун. Стоит напомнить, что McLaren является одним из старожилов турнира вместе с Ferrari и Williams."Для нас важны два момента – финансовая составляющая и возможность честной конкуренции, — цитирует Брауна портал Спортбокс.Ru. – Если этого не будет, пересмотрим нашу позицию. Многие будут говорить, что у нас такая тактика переговоров, но если мы не будем конкурентоспособными, то вполне может прекратить наше участие в "Формуле-1.Напомним, 26 марта состоится встреча Международной федерации автоспорта, руководства "Формулы-1" и представителей всех команд, на которой будут решаться ключевые вопросы для развития "Королевских гонок". McLaren выступает в чемпионате мира с 1966 года, 12 раз его пилоты становились чемпионами мира, а командный приз брали 8 раз.