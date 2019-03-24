В Бирмингеме продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина победила в многоборье. Ранее подобного успеха добился Никита Нагорный.

В Бирмингеме продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина победила в многоборье. Ранее подобного успеха добился Никита Нагорный.Алия Мустафина после выполнения четырех упражнений набрала 53,564 балла. На втором месте американка Райли Маккаскер (53,065). Третий результат у Таис Фиделис из Бразилии — 51,832.Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина вернулась в большой спорт осенью 2017 после перерыва, связанного с рождением дочери.