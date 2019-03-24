Гора вновь родила дохлого мышонка. Такими словами российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы.

"Гора вновь родила дохлого мышонка". Такими словами российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы. Ожидается, что документ будет обнародован в выходные, сообщает РИА Новости.Расследование "российского следа" велось два года. И Москва, и Вашингтон отрицают предполагаемые связи Трампа с Россией. Мюллер уже завершил свое расследование, при этом он не стал рекомендовать предъявить президенту или его бывшим сотрудникам новые обвинения.Доклад Мюллера не докажет «сговора с Россией» — за его отсутствием. Ни один из «подозреваемых» с Россией в сговор не вступал — ни Манафорт, ни Флинн, ни др. В докладе будет много дыма и тумана, различные «хайли лайкли», но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 23, 2019Ранее Трамп и его экс-помощники были обвинены Мюллером за дачу ложных показаний, а также за многие другие нарушения. Пол Манафорт, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа, был оштрафован за финансовые нарушения и работу лоббистом.Мюллер выдвинул обвинения и против граждан РФ по поводу вмешательства в выборы в 2016 году, но ни одно из дел не касается "сговора с Россией".Пушков отметил, что Мюллер в своем докладе не сможет доказать "сговор с Россией" – так как никакого сговора нет. "В докладе будет много дыма и тумана, различные "хайли лайкли", но ничего конкретного ", — предупреждает сенатор. Ни один из тех, на кого пали подозрения Мюллера – ни Манафорт, ни Флинн – не вступал в сговор с Москвой.Обнародование выводов спецпрокурора зависит от решения генерального прокурора и главы минюста США Уильяма Барра. Он заявил, что в ближайшее время конгресс будет уведомлен об основных выводах расследования. Эти сведения, возможно, будут обнародованы одновременно с поступлением в конгресс. За это единогласно проголосовала палата представителей США, но в этом вопросе Барр руководствуется не мнением конгрессменов, а правилами министерства.