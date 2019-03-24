Причиной отравления более 100 человек в Дагестане могли стать незаконные скотомогильники, которые размыло водами реки Акташ.

Причиной отравления более 100 человек в Дагестане могли стать незаконные скотомогильники, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источники. По данным агентства, места, где незаконно захоранивали павший скот, могло размыть водами реки Акташ, из которой поступает питьевая вода в Хасавюрт.В больницах с симптомами острой кишечной инфекции остаются 104 человека, в том числе 90 детей. Врачи продолжают им оказывать необходимую помощь, сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева. На место ЧП приехал председатель правительства республики Артем Здунов. Он создал оперативный штаб для локализации вспышки заболеваемости. Источник загрязнения воды ищут специалисты Роспотребнадзора. Региональные власти оповещают местных жителей о необходимости кипятить воду. Решается вопрос об обеспечении населения безопасной привозной водой.Год назад в селе Арани Хунзахского района Дагестана 32 человека, в том числе 24 ребенка, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Тогда причиной вспышки инфекции также стало употребление сырой воды.