В субботу в Москве пятеро посетителей принесли в Государственный исторический музей портрет императрицы Александры Федоровны и повесили его на стену.

В субботу в Москве пятеро посетителей принесли в Государственный исторический музей портрет императрицы Александры Федоровны и повесили его на стену. Картина была размещена рядом с экспозицией "Николай II. Семья и престол"."Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину. При плановом осмотре картина была обнаружена и снята", — рассказала ТАСС начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова.Лемигова назвала инцидент "болезненным" для культурной организации. Неизвестные заняли внимание смотрительницы и сняли свою акцию на видео. Группа прошла в музей по билетам и не вызвала свои поведением никаких подозрений.Лемигова считает поступок неизвестных "маркёром состояния общества"."Мы не можем поставить милиционера около каждой витрины. Если человек приходит в музей для того, чтобы какую-то пакость учинить, это значит, что в нашем обществе не все нормально", — заявила представитель музея.Лемигова высказала опасения, что, если подобные инциденты будут повторяться, музеи будут вынуждены свернуть политику открытости для общества.Несколько дней назад в Третьяковской галерее полуобнаженный мужчина прогулялся по залам музея в рамках перформанса.