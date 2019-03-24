Власти Венесуэлы заявили, что за последние два месяца оппозиционеры похитили с зарубежных счетов республики более тридцати миллиардов долларов и сделали это по указанию Вашингтона.

Власти Венесуэлы заявили, что за последние два месяца оппозиционеры похитили с зарубежных счетов республики более тридцати миллиардов долларов и сделали это по указанию Вашингтона. Венесуэльский министр связи и информации утверждает, что средства уходят на финансирование терроризма против Каракаса, сообщает телеканал "Россия 24".Непосредственное отношение к этому имеет оппозиционер Хуан Гуайдо, который в январе назвал себя исполняющим обязанности президента. Поддерживают его власти США, которые пытаются устроить в Венесуэле госпереворот.