18 марта Крым и Севастополь отметили пятую годовщину воссоединения с Россией.

18 марта Крым и Севастополь отметили пятую годовщину воссоединения с Россией. 18 марта 2014 года президент России, руководство Крыма и города Севастополь подписали Договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Историческое событие. И вполне естественно, что в юбилейную дату Путин был на полуострове.Тихая, уютная, абсолютно уникальная Балаклавская бухта. Изумрудная жемчужина в оправе гор. Увидеть ее с моря невозможно. Скалистый берег с двух сторон закрывает вход в эту уютную гавань. И когда на море штормит, в ней все тихо и спокойно.Это ведь не только о Балаклаве, скорее, про весь Крым. И то особое, удивительное настроение, с которым здесь живут вот уже пять лет. Но к этому еще вернемся, а пока все-таки Балаклава. Шумная и пестрая набережная, где рыбаки продают свой утренний улов — барабульку и ставриду.Едва солнце выглядывает из-за туч, туман рассеивается над бухтой. На катере выходим в море — туда, где уже через три года появится Всероссийский центр яхтенного туризма. По словам Марии Литовко, руководителя приоритетного проекта Департамента экономического развития Севастополя, "это невероятно красивое место будет притягивать к себе яхтсменов со всего мира".Проект для Крыма, да и для страны в целом – беспрецедентный. Инвестиции — не только государственные — миллиарды рублей. И это на фоне санкций, которых здесь, кажется, не замечают.Двери в энергетическое будущее полуострова. Главный корпус новейшей Балаклавской электростанции. Почти четыре года стройки. И вот электростанция уже готова. Суперсовременная, высокоэффективная и самая экологичная. Даже на кадрах с воздуха ее и заметишь не сразу — среди виноградников, у подножия Федюхиных высот. Точно такая же — под Симферополем."В 2014 году собственная генерация на Крымском полуострове составляла всего 160 мегаватт с учетом поставок с Украины. Этого явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы, тем более для развития Крымского полуострова, для подключения к сетям новых потребителей, для развития промышленности, бизнеса, туризма. Этого было совершенно недостаточно", — заявил Владимир Путин.В Крыму до сих пор помнят веерные отключения из-за действий украинских радикалов, когда сутками — без электричества. И даже тогда, в самый тяжелый момент, здесь не сомневались: Россия поможет. Опережая график, по дну Керченского пролива протянули 4 линии энергомоста, прочно связав полуостров с материком. В рекордные сроки возвели и новые ТЭС."Хочу сказать большое спасибо всем специалистам, которые участвовали в этой сложной, очень нужной людям работе. Вы успешно решили задачу, без всякого преувеличения, национальной значимости", — отметил президент. Эпоха энергодефицита теперь навсегда в прошлом.Малахов курган — высота тактическая. Отсюда весь город — как на ладони. Оборонительный бастион, где дважды решалась судьба Севастополя. Здесь встретились две войны, две героические обороны. С тех пор на полуострове многое стало другим. Неизменными остаются лишь традиции. Это то, к чему в Севастополе относятся с особым уважением.А вот памятник адмиралу Корнилову, слова которого "Отстаивайте же Севастополь" вошли в историю и стали девизом "крымской весны". Последний раз президент был здесь почти четыре года назад. И как с тех пор (после масштабной реконструкции) преобразился Малахов курган!Среди извилистых дорожек парка, где уже зацвел миндаль, — строй офицеров и курсантов в исторической форме XIX века, Как у экипажа легендарного брига "Меркурий", Того самого, что неравном бою разбил эскадру турецких линкоров."200 лет со дня закладки брига "Меркурий". Есть предложение. Мы в этом году закладываем пять новых кораблей для различных флотов, в том числе Черноморского флота. Можно один из них назвать "Меркурий". Так и сделаем", — сказал Владимир Путин.И в том, что обещания эти действительно будут исполнены, никто не сомневается. Вот, например, грандиозная стройка под Симферополем. Самая большая на полуострове — соборная мечеть, появления которой крымские татары ждали более тридцати лет.Достраивается и синагога — это уже в Севастополе. О том, что съемки проходили не в субботу, раввин Вольф попросил озвучить отдельно — это ведь противоречило бы законам шаббата. Но завершить строительство синагоги не получается совсем по другой причине. Разговор об этом — уже на встрече с президентом.В Крыму возможно многое. И даже вопреки. Взять, к примеру, сельское хозяйство. Украина до сих пор блокирует подачу днепровской воды, сбрасывая ее в Черное море. А на полуострове тем временем засеянных полей все больше. Только одних виноградников — в три раза."Крым — это рай для виноделов, и здесь мы можем производить абсолютно все типы вин. Они все будут иметь вкус Крыма, будут иметь его аромат и неповторимый шарм Крыма", — подчеркнул Александр Якименко, главный винодел ПАО "Массандра".Но далеко не каждая бутылка вина из Крым- по-настоящему крымская. Все дело в том, что недобросовестные производители — и таких немало — завозят на полуостров виноматериал из-за рубежа. Крымские виноделы уже, кстати, не раз предлагали ограничить импорт виноматериалов. Но власти на это пока не пошли.Учитывать интересы — это и есть секрет стремительного развития полуострова, где мирно уживаются почти 180 разных национальностей. В Крыму три официальных языка — русский, украинский и крымско-татарский. Представить такое лет пять назад просто невозможно. И это — первое, что замечают на полуострое иностранные делегации."Если кто-то говорит о том, что это аннексия, значит, люди, которые проживают на этой территории, здесь ни при чем, они не несут за это никакой ответственности. Если это так, то это было сделано помимо их воли. А если это сделано было помимо их воли, тогда за что их ограничивают в правах? За что ограничивают их перемещение? Выезд за границу, получение загранпаспортов — за что их наказывают, если они здесь ни при чем? А если они пришли и проголосовали, тогда надо признать, что важнейшим принципом демократии является волеизъявление. Они это сделали, и за это их тоже невозможно наказывать. Или те, кто это делает, не понимают, не знают, не хотят понимать и не уважают сами принципы демократии", — заявил Путин.И если сегодня крымчан попросили бы проголосовать вновь, результаты референдума остались бы прежними. И в этом нет никаких сомнений. Да и не было никогда, ведь то, как преображается Крым, не заметить невозможно. И масштабная работа продолжается. Об этом — разговор уже с правительством."Есть и проблемы, мы знаем об этом. На встречах со мной люди об этом говорили, это повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев. Это не прозвучало, если честно сказать, но эта проблема есть, мы с вами это знаем. Это необходимость выравнивания цен на некоторые товары. Есть группы товаров, в том числе продовольственных, прежде всего молочных, которая в Крыму и Севастополе выше по ценам, чем в соседних регионах России. Об этом тоже нужно подумать", — отметил глава государства.Каждую годовщину "крымской весны" мы подводим итоги. Что-то изменилось к лучшему, над чем-то работа только начинается. Но этот день — навсегда в истории, ведь такое не забывается."Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной Армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамена своих частей. Так и вы, находясь вне рамок российской государственности многие-многие годы, на протяжении десятилетий, сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России. Спасибо вам", — сказал Владимир Путин