В норвежском Холменколлене завершился мужской масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Победителем последней гонки сезона стал норвежец Йоханнес Бе. Не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, он преодолел 15-километровую дистанцию за 37 минут 25,6 секунды.

В норвежском Холменколлене завершился мужской масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Победителем последней гонки сезона стал норвежец Йоханнес Бе. Не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, он преодолел 15-километровую дистанцию за 37 минут 25,6 секунды.Вторым финишировал немецкий биатлонист Арнд Пайффер. Он также закрыл все мишени, однако отстал от лидера сезона на 19,2 секунды. Его соотечественник Бенедикт Доль с двумя промахами стал третьим (+38,0).Лучшим из россиян оказался Матвей Елисеев, занявший 17-е место. Следом за ним на 18-й позиции расположился Александр Логинов.