Певец Сергей Лазарев выступит на конкурсе с песней Scream, клип к которой он опубликовал 9 марта.

Певец Сергей Лазарев выступит на конкурсе с песней Scream, клип к которой он опубликовал 9 марта. Она написана Филиппом Киркоровым и греческим композитором Димитрисом Контопулосом. До того, как был обнародован клип, букмекеры называли Лазарева главным претендентом на победу.Лазарев пояснил, что в новой песне заложены иные чувства чем в той, с которой он выступал на конкурсе в 2016 году. Он отметил, что надеется: зрители оценят и поймут как композицию, так и выступление.Что касается прогнозов букмекеров, то им певец не собирается обращать на них внимание. Он напомнил, что в 2016 году ему прочили стопроцентное первое место, но предсказание не сбылось. "Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно, — рассказал Лазарев. — И я был прав".Конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Это будет уже второе выступление Лазарева: в 2015 году был выбран ВГТРК как представитель России на "Евровидении-2016", где исполнил композицию You Are the Only One и занял третье место.Певец также отметил, что для него большая честь представлять Россию на международном музыкальном конкурсе, передает РИА Новости.