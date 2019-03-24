Матчем в Лос-Анджелесе между местными королями и Анахайм Майти Дакс завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились победы по буллитам со счетом 4:3. В составе Кингз снова не нашлось места Ильи Ковальчука.

Матчем в Лос-Анджелесе между местными "королями" и "Анахайм Майти Дакс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились победы по буллитам со счетом 4:3. В составе "Кингз" снова не нашлось места Ильи Ковальчука.Отметим, что по решению главного тренера "Лос-Анджелеса" российский форвард пропустил уже три встречи из последних четырех. Наставника "королей" не устраивает игра Ковальчука.В нынешнем сезоне россиянин провел 61 матч за "Кингз", набрав 31 (14+17) очко. При этом показатель полезности Ковальчука составляет "-26". Это худший результат в НХЛ.