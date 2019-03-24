Российская лыжница Наталья Непряева по итогам гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке стала второй в общем зачете турнира сезона-2018/19. Она уступила лишь норвежской лыжнице Ингвильд Эстберг. Третьей оказалась ее соотечественница Тереза Йохауг.

Российская лыжница Наталья Непряева по итогам гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке стала второй в общем зачете турнира сезона-2018/19. Она уступила лишь норвежской лыжнице Ингвильд Эстберг. Третьей оказалась ее соотечественница Тереза Йохауг.В гонке преследования на 10 километров россиянка заняла 12-е место. Она набрала 1431 очко. У Эстберг – 1654 балла. Йохауг довольствовалась 1322 очками.Победу же на десятикилометровой дистанции одержала шведка Стина Нильссон с результатом 23 минуты 55,1 секунды. Следом за ней расположились Тереза Йохауг и Ингвильд Эстберг.