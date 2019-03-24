Николас Мадуро считает, что оппозиционер Хуан Гуайдо собирается его убить. Он называет противника дьявольской марионеткой и не сомневается в том, в чьих интересах действует предполагаемый убийца.

Николас Мадуро считает, что оппозиционер Хуан Гуайдо собирается его убить. Он называет противника "дьявольской марионеткой" и не сомневается в том, в чьих интересах действует предполагаемый убийца. Мадуро уверен, что его смерти хочет "американский империализм".В своем выступлении в эфире венесуэльского телевидения президент рассказал, что только что разоблачил план покушения, передает РИА Новости. Этим планом Гуайдо, по словам Мадуро, руководил лично. Президент подчеркнул, что имеет доказательства преступных намерений "дьявольской марионетки". "Но они не смогли и не смогут справиться с нами, — заверил Мадуро. – Потому что наш Бог нас защищает".Кризис власти в Венесуэле длится с января 2019 года. Хуан Гуайдо незаконно объявил себя временным правителем страны. Его признали США и ряд западных стран. Россия, Китай и ряд других государств поддерживают законного президента – Николаса Мадуро.5 августа 2018 года на Мадуро было совершено покушение. На президента во время выступления спикировал дрон со взрывчаткой. Мадуро не пострадал, ранения получили 10 гвардейцев. В подготовке покушения Каракас обвинил США.