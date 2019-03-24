Власти Новой Зеландии сегодня запретили хранить и распространять так называемый манифест террориста Брентона Тарранта, передает канал Россия 24.

Власти Новой Зеландии сегодня запретили хранить и распространять так называемый манифест террориста Брентона Тарранта, передает канал "Россия 24".Жителям страны, а также местным СМИ запрещено хранить документ, им предписывается удалять копии текста и ссылки на него.На прошлой неделе Таррант атаковал две мечети в городе Крайстчерч, его жертвами стали 50 человек. Перед этим преступник распространил в интернете манифест, содержащий высказывания против мусульман и мигрантов. Сам преступник арестован, суд над ним уже идет.Это уже второй запрет, введенный по следам теракта. Ранее на этой неделе новозеландские власти ужесточили законы о владении оружием, запретив продажу и хранение полуавтоматических винтовок и автоматов.