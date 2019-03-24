В дагестанском Хасавюрте, где у 104 человек (из них 90 детей) диагностировали острую кишечную инфекцию, водоснабжение подключили из другой реки, сообщил мэр города Зайнудин Окмазов.

В дагестанском Хасавюрте, где у 104 человек (из них 90 детей) диагностировали острую кишечную инфекцию, водоснабжение подключили из другой реки, сообщил мэр города Зайнудин Окмазов.Хотя причины заболевания пока не установлены, вода подается из другого источника, на месте работает Роспотребнадзор. Произведен забор клинического материала от больных, а также водопроводной воды.Эпидемическая ситуация в городе обострилась.Состояние больных врачи оценивают как легкой тяжести.Руководитель аппарата администрации Хасавюрта Султан Абдуралимов заявил, что ситуация под контролем, передает ТАСС.