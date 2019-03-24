Перед тем, как стать родителями, супруги планируют перебраться в новый дом в Виндзоре. Меган Маркл с мужем вложили огромные деньги в ремонт особняка.

Перед тем, как стать родителями, супругипланируют перебраться в новый дом в Виндзоре. Меган Маркл с мужем вложилиогромные деньги в ремонт особняка.Стало известно, что из-заремонта в коттедже семейный бюджет герцога и герцогини Сассекской лишился порядкачетырех миллионов долларов. Меган Маркл и принц Гарри скрупулезно подошли кобустройству своего гнездышка.Только на звукоизоляциюв доме было выделено 66 тысяч долларов, передает Daily Mirror. Это было сделано для того, чтобы МеганМаркл, принца и их ребенка не беспокоили звуки самолетов, вылетающих израсположенного вблизи аэропорта "Хитроу".Уже на следующей неделе Меган Маркл планирует посетить клиникуСвятой Марии, где должен появиться на свет ее первенец. Роды могут начаться влюбой момент, поэтому персонал больницы дежурит там круглосуточно.Однако врачи обеспокоены тем, что герцогиня Сассекская по-прежнемупродолжает носить туфли на шпильке, что может негативно сказаться на еездоровье. Как писали "Дни.ру", ортопед Трайси Бирн сообщил, что беременнымстоит отказаться от высоких каблуков, потому что это может привести кпадениям. Кроме того, у можетвозникнуть деформация пальцев ног.Напомним, послепереезда и принца Гарри Кенсингтонский дворец станет полноправнойрезиденцией герцога и герцогини Кембриджских. Недавно стало известно, чтокоролевская прислуга в полном составе останется с Кейт Миддлтон и принцем Уильямоми не переедет во Фрогмор-Хаус в Виндзоре.