Ангела Меркель вонзила нож в спину доверившегося ей Петра Порошенко. Политики в Германии сегодня больше симпатизируют Владимиру Путину, чем украинскому лидеру. А немецкие телеканалы перестали принимать у журналистов проукраинские сюжеты.

Ангела Меркель вонзила нож в спину доверившегося ей ПетраПорошенко. Политики в Германии сегодня больше симпатизируют Владимиру Путину,чем украинскому лидеру. А немецкие телеканалы перестали принимать у журналистов"проукраинские" сюжеты.Ситуация в Германии и действия встревожили автораантироссийских и антипутинских книг, немецкого журналиста Бориса Райтшустера.Он удивлен, почему в немецких СМИ сегодня так мало критики России и еепрезидента. Более того, снятый Райтшустером фильм о "российской пропаганде"нигде не хотят принимать.По словам критикующего Райтшустера, представителинемецких СМИ соглашаются, что "Путин что-то не так делает с Украиной"– но при этом оговариваются, что "Киев тоже виноват". "Некоторыхжурналистов отстраняют от этой темы, аргументируя, что слишком проукраинские.Мои материалы о российско-украинском конфликте боятся публиковать", – приводитслова Райтшустера "Политнавигатор".У журналиста складывается ощущение, что немецкие политики ипредприниматели больше симпатизируют российскому бизнесу и Путину, чем Украине– хотя публично говорят обратное. Они даже пошли на риск американских санкцийпротив немецких фирм, которые строят "Северный поток-2".журналиста-русофоба просто поражает. "Онапродвигает газопровод “Северный поток". Если в 2014 году ее главныминамерениями было спасти Украину, то почему сейчас втыкает ей нож в спину?Немецкие журналисты превращаются в прихвостней Меркель – очень мало критики",– заявил Райтшустер. По его словам, Ангела Меркель и другие политики "поддерживаютдиктаторский режим".