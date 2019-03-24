Ангела Меркель вонзила нож в спину доверившегося ей Петра
Порошенко. Политики в Германии сегодня больше симпатизируют Владимиру Путину,
чем украинскому лидеру. А немецкие телеканалы перестали принимать у журналистов
проукраинские сюжеты.
Ангела Меркель вонзила нож в спину доверившегося ей Петра
Порошенко. Политики в Германии сегодня больше симпатизируют Владимиру Путину,
чем украинскому лидеру. А немецкие телеканалы перестали принимать у журналистов
"проукраинские" сюжеты.
Ситуация в Германии и действия встревожили автора
антироссийских и антипутинских книг, немецкого журналиста Бориса Райтшустера.
Он удивлен, почему в немецких СМИ сегодня так мало критики России и ее
президента. Более того, снятый Райтшустером фильм о "российской пропаганде"
нигде не хотят принимать.
По словам критикующего Райтшустера, представители
немецких СМИ соглашаются, что "Путин что-то не так делает с Украиной"
– но при этом оговариваются, что "Киев тоже виноват". "Некоторых
журналистов отстраняют от этой темы, аргументируя, что слишком проукраинские.
Мои материалы о российско-украинском конфликте боятся публиковать", – приводит
слова Райтшустера "Политнавигатор".
У журналиста складывается ощущение, что немецкие политики и
предприниматели больше симпатизируют российскому бизнесу и Путину, чем Украине
– хотя публично говорят обратное. Они даже пошли на риск американских санкций
против немецких фирм, которые строят "Северный поток-2".
журналиста-русофоба просто поражает. "Она
продвигает газопровод “Северный поток". Если в 2014 году ее главными
намерениями было спасти Украину, то почему сейчас втыкает ей нож в спину?
Немецкие журналисты превращаются в прихвостней Меркель – очень мало критики",
– заявил Райтшустер. По его словам, Ангела Меркель и другие политики "поддерживают
диктаторский режим".