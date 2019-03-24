С норвежского парома Viking Sky эвакуировали пассажиров, судно идет в порт Мольде.

С норвежского парома Viking Sky эвакуировали пассажиров, судно идет в порт Мольде.Из 1373 пассажиров, среди которых числились трое граждан России, пришлось эвакуировать вертолетами 479. 17 человек отвезли в больницы. На судне остались 436 пассажиров и 458 членов экипажа.Паром сопровождают один буксир и два судна сопровождения. Людям на борту ничего не угрожает.Двигатели корабля отказали накануне. Кроме того, в районе западного норвежского побережья были сложные метеоусловия, и была вероятность, что судно выбросит на скалы, передает "Интерфакс".На 27 марта был запланирован следующий выход парома в море. Он отменен.