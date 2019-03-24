В эфир Первого канала вышел выпуск шоу Сегодня вечером, посвященный 70-летию знаменитого певца. Валерий Леонтьев получил массу поздравлений и презент от Примадонны.

В эфир Первого канала вышел выпуск шоу "Сегоднявечером",посвященный 70-летию знаменитого певца. Валерий Леонтьев получил массупоздравлений и презент от Примадонны.Прийти на передачуАлла Пугачева не смогла. Она передала свой подарок Валерию Леонтьеву через ведущегои мужа Максима Галкина.О сюрпризе коллегепевица подумала заранее. "Озаботилась заранее, обратилась к своему дизайнеруАлишеру и попросила его для тебя сделать – ну, уже, слушай, творчество-торастет – уже не золотой, а практически бриллиантовой галстук", – заявил Галкин,преподнеся коллеге роскошный галстук. Зрители встретили подарок бурнымиаплодисментами.Также юмористрассказал, что Пугачева прокомментировала свой презент. Она сказала, чтоВалерий Леонтьев должен носить аксессуар на голую грудь. "Вместо моегосиротского", – пошутил артист, примерив обновку."Алла пожелала, чтобыэтот галстук тоже тебе как-то помог в новых образах и дал толчок к новымидеям", – заключил Галкин. На подарок от Примадонныотреагировал очень эмоционально. "Дорогая Аллуся, Алла Борисовна, Аллусенька,спасибо! Спасибо. Опять вспомнила", – поблагодарил коллегу певец.Напомним, в честьсвоего 70-летия закатил грандиозный концерт в Санкт-Петербурге.Певец полон энергии: много гастролирует и прекрасно выглядит.