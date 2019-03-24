Россияне выиграли 89 золотых медалей на Специальных Олимпийских играх, которые прошли в Абу-Даби. Также на счету сборной нашей страны — 52 серебряные и 34 бронзовые награды.

Россияне выиграли 89 золотых медалей на Специальных Олимпийских играх, которые прошли в Абу-Даби. Также на счету сборной нашей страны — 52 серебряные и 34 бронзовые награды.Специальная Олимпиада начиная с шестидесятых годов проходит раз в 4 года, передает телеканал "Россия 24". Там соревнуются люди с ментальными нарушениями.Максимальное количество золота россияне взяли в пауэрлифтинге и спортивной и художественной гимнастике. Причем многие из спортсменов стали победителями сразу в нескольких дисциплинах.