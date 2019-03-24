Российские политики подвергли жесткой критике заявление НАТО о необходимости операции в Югославии в 1999 году, в котором бомбардировки этой страны названы необходимыми и легитимными, предпринятыми якобы для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в крае Косово.

Российские политики подвергли жесткой критике заявление НАТО о необходимости операции в Югославии в 1999 году, в котором бомбардировки этой страны названы "необходимыми и легитимными", предпринятыми якобы для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в крае Косово.Так, член Совета Федерации Андрей Климов напомнил, что без санкции Совета Безопасности ООН силы НАТО не имели права осуществлять бомбардировки. "Ничто их не может оправдать", — цитирует слова сенатора РИА Новости.Другой член верхней палаты парламента Константин Косачев, также отметив, что действия НАТО в Югославии были радикальным нарушением международного права, указал, что прецедент в Косово "запустил" новые сценарии в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году.Парламентарий Олег Морозов, в свою очередь, назвал военную агрессию НАТО в отношении Югославии демонстрацией политической безответственности. По его мнению, история еще даст оценку этим "варварским действиям НАТО, погубившим более двух тысяч мирных жителей Белграда".Сенатор же Франц Клинцевич подчеркнул, что современная Россия никогда не допустила бы бомбардировок Югославии. Он расценил подобные как указание о готовности альянса по-прежнему решать международные проблемы силовым путем.Депутат Госдумы Евгений Примаков высказал мнение о том, что альянс и другие страны-участники бомбардировок должны ответить перед международным судом и выплатить сербам контрибуцию.В постоянном представительстве России при НАТО события 1999 года назвали трагедией в современной истории Европы. А постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов охарактеризовал операцию НАТО в Югославии как грубейшее нарушение международного права. В МИД РФ бомбардировку Югославии накануне назвали пятном позора на репутации альянса.24 марта исполняется 20 лет с момента начала агрессии НАТО против Югославии. В Белграде вспоминают всех тех, кто погиб под бомбами Североатлантического альянса.