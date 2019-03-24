19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Историческое событие. Ведь добровольный уход с поста лидера - мягко говоря, редкое явление для центрально-азиатских государств.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Историческое событие. Ведь добровольный уход с поста лидера — мягко говоря, редкое явление для центрально-азиатских государств. Мужественный и ответственный поступок, в интересах народа Казахстана. С отставкой Назарбаева уходит целая эпоха длиной в 35 лет, которую когда-нибудь в учебниках истории страны назовут его именем.Назарбаеву — 78. У руля Казахстана — еще с советских времен. В 1984-м занимает пост председателя Совета министров Казахской ССР, затем — председатель Верховного совета союзной республики и в 1990-м — президент Казахской ССР. А после развала Советского Союза — первый и пока единственный президент Республики Казахстан. Основатель независимого Казахстана.Несмолкающие аплодисменты. 30 лет овациями, подобной этой, в Казахстане встречали буквально каждое решение бессменного лидера нации. Вопреки стереотипу об азиатских традициях Назарбаев добровольно оставляет свой пост в пользу Касым-Жомарта Токаева. В президентской присяге тот клянется служить народу и строго следовать законам. Звучит государственный гимн, один из авторов текста — Нурсултан Назарбаев.Сам первый президент на протяжении всей церемонии подчеркнуто немногословен. Раз только негромко и как будто по-отечески сказал что-то Токаеву в момент вручения высшей награды "Народный герой". А вот преемник на слова не скупился. По традиции, заложенной еще Назарбаевым, говорил на казахском и русском языках. В основном — слова благодарности. Отметив особую историческую роль первого президента, предложил переименовать основанную им же столицу.В тот же день предложение было поддержано парламентариями. А вот у жителей Астаны, несмотря на праздничное настроение, встал вопрос, как теперь будут величать жителей города Нур-Султана? Ясность внес градоначальник — жителей столицы правомерно и впредь называть астанчанами.Столица — по-казахски Астана — остается столицей. В этом смысле ничего не меняется. А значит, и названия большинства не нуждаются в корректировке: шикарная "Астана-опера" так и останется "столичной". Или вот с излюбленным арт-объектом "Я люблю Астану" гости и жители столицы безо всяких противоречий смогут фотографироваться и дальше. Вообще народная память в этом смысле — штука куда более гибкая, не случайно коренные жители этого города все так же называют себя целиноградцами.А если опустить все условности, столица Казахстана — это и так прижизненный памятник Назарбаеву. От макета первого здания в бескрайней степи и до актуального Генплана современного мегаполиса он — безоговорочный автор.Ровно за день до исторического обращения к нации был заложен первый камень строительства новой мечети. По проекту, крупнейшей на всем постсоветском пространстве.Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет национальной безопасности. А значит, фактически контролирует весь силовой блок, напрямую влиять на вопросы государственной безопасности и обороноспособности страны.То, что заложенный Назарбаевым курс будет продолжен, относится и исполняющему обязанности президента Косым-Жомарту Токаеву. Лаконичный, выдержанный, дипломатичный. Токаев прекрасно образован — закончил МГИМО, помимо казахского свободно владеет русским, китайским и английским языками. Блестящий дипломат — занимал пост заместителя генерального секретаря ООН, прошел все ступени государственной власти, вплоть до кресла премьер-министра. С первых дней независимости Казахстана с Назарбаевым, что называется, плечом к плечу.Одной из ключевых перестановок в механизме транзита власти стало избрание дочери первого президента Дариги Назарбаевой спикером Сената. В прежней системе координат это был второй по значимости пост в стране. Именно из кресла спикера Токаев, согласно Конституции, и переместился в президентский дворец.Пока же вся страна отмечает праздник обновления — Наурыз — Новый год по астрономическому календарю. На торжествах оба президента появились вместе. Первый отдал дань традиции и благословил молодоженов. После чего так же вместе оба президента уехали на лимузинах с одинаковыми номерными знаками — "001".