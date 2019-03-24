Глава Нафтогаза Украины Коболев всполошил всех заявлением о том, что Россия официально предупреждает потребителей своего газа у западной границы Украины, что с будущего года транзита через Незалежную уже не будет.

Глава "Нафтогаза" Украины Коболев всполошил всех заявлением о том, что Россия официально предупреждает потребителей своего газа у западной границы Украины, что с будущего года транзита через Незалежную уже не будет. "Газпром" выступил с опровержениями, но факт остается фактом: на Украине из-за угрозы транзиту — паника.Основания, надо признать, есть. Контракта с Украиной на прокачку после 2019 года как не было, так и нет. Тройственные переговоры по этой теме между Евросоюзом, Россией и Украиной решено отложить до мая из-за предстоящих на Украине президентских выборов. А условия, при которых такой контракт будет возможен, до сих пор не выполнены. С российской стороны их два. Первое — урегулировать отношения между хозяйствующими субъектами – "Газпромом" и "Нафтогазом". Пока — сплошные судебные тяжбы сразу в нескольких европейских судах. Какие уж новые контракты на этом фоне…Второе — конкурентное предложение по транзиту со стороны Украины. Пока прокачка по старой ГТС обходится в 2-2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам. Евросоюз вроде бы и защищает украинский транзит, но в то же время не может не считаться и с аргументами России.По крайней мере, Болгария и Венгрия уже договорились о поставах газа из России независимо от того, сохранится транзит через Украину или нет. Варианты есть. Уже в текущем году заработает "Турецкий поток". Работы идут по графику. Недавно строители соединили морскую и наземную части "Турецкого потока" на берегу Турции. Технически эта операция называется "надводный нахлест". А прокладка труб по дну Черного моря была завершена еще осенью. И сейчас активно обсуждается продолжение трубы в Европу. Пока наиболее реальный вариант маршрут: Турция — Болгария — Сербия — Венгрия — Словакия. А далее видно будет.Также уверенными темпами строится газопровод "Северный поток-2" по дну Балтики к побережью Германии. Ввод в эксплуатацию также запланирован на конец 2019 года.От Украины тем временем в Москве не отказываются. Недавно газовую тему с гостями из Киева обсуждал на многозначительной встрече премьер Дмитрий Медведев. Его партнерами были кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук. Сама встреча как минимум показала, что на Украине еще остались политические силы, сохранившие здравый смысл и желание взаимовыгодно сотрудничать с Россией."Вы обратились с инициативой о проведении встречи, чтобы обсудить некоторые вопросы взаимодействия между нашими странами в экономической сфере и некоторых других. Имея в виду, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести. Как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем", — сказал Медведев.Со своей стороны Юрий Бойко довольно откровенно рассказал Дмитрию Медведеву о том, что, по большому счету, волнует сейчас всю Украину, жителям которой приходится из собственных карманов втридорога оплачивать политические амбиции, коррупцию и экономическую некомпетентность действующих властей. Также Бойко поднял вопрос о возобновлении прямых поставок газа из России на Украину."Сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная, когда тот же российский газ поставляется в страну из Европы — без прямого контракта, через каких-то непонятных посредников, через какие-то схемы, которые в конечном счете приводят к тому, что он становится почти на 100 долларов дороже, чем если бы он поставлялся по прямым контрактам в нашу страну на восточной границе. А это, соответственно, и себестоимость нашей продукции, это высокие коммунальные тарифы, это отражается на жизни каждого человека в нашей стране", — заявил Юрий Бойко.Тему продолжил Виктор Медведчук, описав с цифрами и фактами плачевные итоги деятельности украинского правительства за последние 5 лет: "Сегодня основное достижение еврореформаторов заключается в том, что миллионы наших граждан обеднели. В первую очередь это связано с тем вопросом, который мы начали обсуждать, — это стоимость газа. А производная стоимости газа в таких вопросах, как отопление, газо- и водоснабжение и многое другое, влечет сегодня тарифный геноцид, как мы это называем. Тарифы на Украине за последние пять лет выросли в среднем на 745%. Цены на газ — на 1080%. Цены на отопление — на 1220%. С 1 января 2014 года, с момента прихода этой власти".Все это, по словам Виктора Медведчука, уже привело к тому, что за коммунальные услуги на Украине не могут платить более 30% населения. И это при цене на газ для населения 317 долларов за тысячу кубов. А ведь с января следующего года людям придется платить уже по 461 доллару за куб, как того требует МВФ.На встрече также присутствовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, который подтвердил, что готов к переговорам с украинской стороной. "Газпром готов к проведению переговоров по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа. Конечно же, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту. Но, зная запредельный, заоблачный уровень цен для конечных потребителей сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", — отметил Миллер.К слову, "Газпром" развивает не только транзитные мощности, но и газодобычу в самой России. Недавно был дан старт освоению Харасавэйского газового месторождения. Президент Путин в режиме телемоста дал команду к началу работ на полуострове Ямал — важнейшее событие.Запасы этого месторождения огромны — 2 триллиона кубических метров. Добавим сюда еще одно уникальное ямальское месторождением Бованенково, чьи запасы оцениваются почти в 5 триллионов кубометров. По данным "Газпрома", этого хватит, чтобы добывать здесь газ еще более ста лет. "Это просто общепланетарные запасы", — заявил президент. Начало добычи на Харасавэйском газовом месторождении запланировано на 2023 год.