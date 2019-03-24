Обновленное программное обеспечение для Boeing 737 MAX получило предварительное одобрение Федерального авиационного управления США.

Обновленное программное обеспечение для Boeing 737 MAX получило предварительное одобрение Федерального авиационного управления США. Новые программы разработаны для того, чтобы устранить проблемы в системе управления полетом.В программное обеспечение внесены существенные коррективы, передает РИА Новости. Они сделают менее "агрессивной" и более управляемой систему, следящую за излишним креном носа самолета вверх – MCAS. Также новое ПО будет принимать данные с двух "датчиков атаки" вместо одного. При этом если показания датчиков разнятся на пять и более градусов, MCAS активироваться не будет.Ранее сообщалось, что проверкой ПО займется одна из крупнейших авиакомпаний мира — American Airlines. Программа управления лайнером была откорректирована после катастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек. Одна из версий крушения — недоработки системы контроля, отправившей самолет в крутое пике.