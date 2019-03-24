За океаном продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Обеспечившая себе первое место Тампа-Бэй Лайнтинг играла в гостях против Сент-Луис Блюз и уступила 3:4.

За океаном продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Обеспечившая себе первое место "Тампа-Бэй Лайнтинг" играла в гостях против "Сент-Луис Блюз" и уступила 3:4.Первый период стал кошмаром для "молний". За полторы минуты в воротах Андрея Василевского побывало три шайбы. Одну из них забросил Владимир Тарасенко. Во втором периоде "Тампа" пришла в себя и отыграла две шайбы. Но на 35 минуте Брендон Шенн, которому ассистировали Тарасенко и Иван Барбашев, в четвертый раз поразил ворота гостей. На этот гол "молнии" ответили точным броском Стивена Стэмкоса. Но спасти игру не получилось. "Сент-Луис" победил 4:3. Лучший бомбардир "Тампы" и всей лиги Никита Кучеров не набрал ни одного очка, равно как и его товарищ по команде Михаил Сергачев. Андрей Василевский отбил 22 броска."Каролина Харрикейнз" со счетом 5:1 обыграла дома "Минннесоту Уайлд". У победителей одну из шайб забросил Андрей Свечников. Этот гол стал 19 для восемнадцатилетнего хоккеист. "Нью-Йорк Рейнджерс" в дополнительное время победил в гостях "Торонто Мэйпл Ливз" 2:1. Первую шайбу в ворота "кленовых листьев" отправил Павел Бучневич. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отбил 45 бросков. Отсутствие травмированного Евгения Малкина не помешало "Питсбург Пигнвинз" победить на выезде "Даллас Старз" 3:2. У проигравших по голевой передаче сделали Александр Радулов и Валерий Ничушкин. Вратарь "Далласа" Александр Худобин отразил 27 шайб.Результаты остальных встреч. "Филадельфия Флайерз" – "Нью-Йорк Айлендерс" 2:4. "Нью-Джерси Дэвилз" – "Аризона Койотс" – 2:1. "Колорадо Эвеланш" – "Чикаго Блэкхоукс" – 4:2, "Эдмонтон Ойлерз" – "Оттава Сенаторз" – 3:4 (ОТ), "Флорида Пантерз" – "Бостон Брюинз" – 3:7, "Монреаль Канадиенс" – "Баффало Сэйбрз" – 7:4, "Виннипег Джетс" – "Нэшвилл Предаторз" – 5:0.