Норвежский охотник ранил пожилого жителя Швеции, отправившегося на пробежку в половине пятого утра. Стрелок отрицает криминальную подоплеку произошедшего и утверждает, что просто перепутал его с косулей. Правоохранители, ознакомившиеся с видео, считают, что речь идет о попытке убийства.

Стражи порядка из Швеции обнародовали кадры необычного инцидента, произошедшего осенью минувшего года на территории муниципалитета Клиппан, расположенного в округе Сконе на юге страны.Около половины пятого утра 29 ноября 75-летний Олле Росдаль отправился на пробежку и внезапно получил пулю в ногу. Как выяснилось, в него выстрелил 48-летний охотник из Норвегии.Задержанный утверждает, что вел огонь по косуле, приняв за нее любителя здорового образа жизни.Как отмечают местные СМИ, стрелку грозит судебное преследование и обвинение в попытке совершения предумышленного убийства. Мужчина по сей день отрицает криминальную подоплеку произошедшего, однако представители следствия, ознакомившись с записью момента стрельбы, считают иначе.Так, по мнению прокурора, на съемке четко виден силуэт человека, который просто невозможно перепутать с косулей. При этом, правоохранители признают, что до сих пор не могут найти никаких возможных мотивов преступления.Помимо судебного разбора эпизода с ранением человека, норвежцу придется ответить за использование запрещенных способов охоты, в том числе – применение тепловизора.