Норвежский круизный лайнер Viking Sky у которого в море отказал один из двигателей, прибыл в порт норвежского города Молде. Трансляцию буксировки судна вел в прямом эфире местный телеканал.

Норвежский круизный лайнер Viking Sky у которого в море отказал один из двигателей, прибыл в порт норвежского города Молде. Трансляцию буксировки судна вел в прямом эфире телеканал NRK.Ранее с лайнера началась эвакуация пассажиров, для чего были задействованы три вертолета. Но на время буксировки эвакуация была приостановлена. Спасатели успели снять с судна, терпящего бедствие, более 460 человек. На борту оставались чуть менее тысячи человек, включая членов экипажа. 17 из спасенных пассажиров доставлены в местные клиники с травмами различной степени тяжести.Пассажиры, остававшиеся на лайнере до последнего, сейчас доставлены в отель, где расположился центр по оказанию им помощи.В ближайшее время лайнер исследует группа экспертов, чтобы выяснить причину поломки.