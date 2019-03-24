На станции Котельники Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером в воскресенье, 24 марта, нетрезвый мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом. К счастью, пассажир выжил и даже особо не пострадал.

На станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером в воскресенье, 24 марта, нетрезвый мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом. К счастью, пассажир выжил и даже особо не пострадал.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, пострадавший, 50-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, упал на рельсы не намеренно — он просто оступился, проходя по краю платформы. Машинист заметил это и экстренно затормозил. Поезд остановился перед пассажиром.Подняться на платформу мужчине помогли дежурившие там полицейские, они же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.Сотрудники полиции составили в отношении пассажира административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. На движение поездов Таганско-Краснопресненской линии инцидент не повлиял.