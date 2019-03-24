Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов. Он отметил, что они не смогут ни проголосовать, ни опротестовать неправомерное использование их голосов."Уже сейчас, в предвыборный период, применяются технологии искажения результатов голосования, — заявил секретарь российского Совбеза в интервью газете "Известия".Патрушев высказал мнение о том, что Украина в настоящее время "управляется извне, а именно — из Вашингтона". Он напомнил, что представители США утверждают, что поддержат любого кандидата, избранного президентом Украины. Вместе с тем, продолжил секретарь СБ, "совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов".Однако, по словам Патрушева, у украинского народа с именем Порошенко связаны многие негативные моменты в стране, поэтому ему вряд ли стоит рассчитывать на поддержку избирателей. Вместе с тем, указал секретарь Совбеза, победа Порошенко чревата распадом Украины.Выборы президента Украины намечены на 31 марта.