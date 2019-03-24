Владимир Зеленский 30 дней правит Украиной. За это время вернул ПриватБанк Игорю Коломойскому и заявил: за полгода снизит курс доллара до 40 гривен.

Владимир Зеленский 30 дней правит Украиной. За это время вернул "ПриватБанк" Игорю Коломойскому и заявил: за полгода снизит курс доллара до 40 гривен. В противном случае проедет через весь Киев "голышом на велосипеде". Это все мы читаем в газете от 31 июня. Но такой даты не существует, как и самой газеты. Да и все события и интервью — выдумка, черный пиар политтехнологов конкурента. На четырех страницах они описали, к чему приведет правление лидера опросов, и раздали 100 тысяч экземпляров прохожим на улицах Киева .Это единственная газета с Зеленским на обложке, которую мы нашли в центре Киева. Волонтеров-агитаторов у комика нет. Его штаб скромно ютится на втором этаже торгового центра, затерялся где-то между магазином нижнего белья и кофейней. А сам кандидат с избирателями общается чаще в онлайне."Все медиаресурсы, новостные каналы и Интернет раструбили, что наш YouTube канал заблокирован. Но это неправда. Никакие атаки хакерские и шмакерские нам не страшны", — утверждает Зеленский.А вот действующий президент Петр Порошенко активнее в офлайне. Повсюду — палатки с портретом олигарха. Волонтеры выдают листовки с предвыборной программой. А взамен на макулатуру настойчиво просят заполнить анкету. Причем не смущает сотрудников штаба даже российское гражданство.Заполнил анкету — автоматически стал "прихильником", то есть сторонником Порошенко. За голос в пользу президента, говорят конкуренты, обещают по 1000 гривен. Прикрывают выплаты программой "Забота", деньги в нее идут из госбюджета. Да и сами "волонтеры" оказывается работают не за идею — в день получают 400 гривен. Но подкупить всех не получается."Порошенко не президент. Все молчат. Закрыли рот всем. Потому что боятся люди. Эту власть надо менять. С фундамента. Если мы ее не поменяем сейчас, мы ее уже никогда не поменяем", — говорят украинцы.В самом центре, города на заборах и столбах, — наклейки с перечеркнутой свиньей. А лозунги "Свинарчуков и Порошенко — за решетку!" слышны и на Майдане. Радикалы в очередной раз вышли на главную площадь. В окружении военных и полицейских — тысячи националистов все с теми же плакатами со свиньей: теперь это самый узнаваемый символ оппозиции.После требований со сцены на Майдане активисты стройной колонной двинулись к администрации президента. Там их встречали силовики. На этот раз полицию закидывали уже не плюшевыми свинками, а траурными венками — на Банковой активисты устроили "похороны действующей власти".Больше, чем националистов на улицах, кажется, только агитаторов Юлии Тимошенко. На одну палатку Порошенко — четыре палатки Тимошенко. В штабе "Батькивщины" — свой рейтинг кандидатов. На первом месте не Зеленский. У Юлии вместо 17 почти 32%. Это результаты опроса 2,5 миллиона украинцев, проведенном в каждом селе и городе каждого районного центра области. В феврале. Но и Юлию Тимошенко обвиняют в подкупе. О мешках денег для избирателей рассказывают агитаторы Порошенко.Судя по предвыборной лихорадке на улицах Киева, можно подумать, что за пост президента борются всего три кандидата. На самом деле их 39. Правда, чтобы найти плакат, например, Гриценко или Бойко, нужно постараться. Сами киевляне говорят, голосовать пойдут, скорее, не за кандидата, а за хоть какие-то перемены на Украине. "Стране нужны перемены. Мы в великой нищете и в великой разрухе."Народ в разочаровании и пессимизме. И он видит большую несправедливость и обман со стороны власти", — подчеркивают люди.До выборов остается неделя. Чем ближе день голосования, тем накаленнее обстановка в Киеве: на площади все чаще выходят радикалы и просто недовольные нынешней властью, за ними — военные и полицейские. А в украинских СМИ уже насчитали две сотни нарушений избирательного законодательства. Видимо, без фальсификаций и беспорядков грядущие выборы не обойдутся.