Дмитрий Песков рассказал о просьбе ряда бизнесменов из Великобритании об отдельной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков рассказал о просьбе ряда бизнесменов из Великобритании об отдельной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Секция должна пройти на Петербургском международном экономическом форуме, добавил Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Они выступили сами с инициативой. И это очень важно", — считает Песков.20 марта в Москве президент Путин принял в Кремле CEO Glencore Айвана Глазенберга, главу ВР Роберта Дадли, председателя совета директоров Vitol Иэна Тэйлора. Встреч прошла с участием помощников президента, министров Максима Орешкина и Дениса Мантурова, главы "Роснефти" Игоря Сечина.Как рассказал Песков, глава государства часто устраивает оперативные совещания, звонит министрам для обсуждения проблем, поднятых на встречах с представителями крупного бизнеса.