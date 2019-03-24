Президент России Владимир Путин начинает свой рабочий день с апдейта по внутренним и международным делам - работает с информацией, полученной по линии разных ведомств, беседует с министрами и главами ведомств. После этого у президента начинается публичная часть рабочего дня, рассказал в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин начинает свой рабочий день с "апдейта" по внутренним и международным делам — работает с информацией, полученной по линии разных ведомств, беседует с министрами и главами ведомств. И уже после этого у президента начинается публичная часть рабочего дня, рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Заканчивается же рабочий день президента серией звонков министрам или селекторными совещаниями. По словам Пескова, вывести несколько человек на общую связь и провести сиюминутное совещание по той или иной поставленной теме — обычная практика в работе Путина.Пресс-секретарь рассказал также, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев звонил Владимиру Путину за несколько часов до того, как огласить свое решение об отставке. По словам Пескова, Путин и Назарбаев в последние годы часто созванивались — по мере необходимости так было всегда. Казахстан — очень важный партнер России, добавил Песков, так что нет никаких сомнений — контакты руководства двух государств будут продолжаться, в том числе и на высшем уровне.